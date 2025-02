Calorão bom para vendas, novos sabores e presença em 1 mil pontos comerciais até metade do ano: ouça o podcast com diretor de fábrica de sorvete de Caxias do Sul

O diretor administrativo da Urca, Vinícius Dalle Laste, é o entrevistado do 69º episódio do podcast Caixa-Forte. A fábrica de sorvetes de Caxias do Sul tem mais de 70 anos de história: foi fundada em 1953 e comprada pelo pai e pelo tio de Vinicius em 1988. O tio tinha um mercado antes e fazia sorvete de forma artesanal.

Nesta conversa, Vinícius fala sobre as boas vendas com o calorão dos últimos dias e as novidades para este ano. Vinícius também explica como funciona o sistema de licenciamento da marca para sorveterias — 18 no RS e Santa Catarina e estima ainda chegar a 1 mil pontos de venda no varejo até a metade do ano.