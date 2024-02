A mudança nos negócios não está apenas no formato da venda, que atualmente tem força pela internet ou por aplicativos. As farmácias, que antigamente restringiam-se aos remédios, expandem em busca de novas receitas, especialmente com produtos de higiene e beleza, e serviços voltados à saúde, como testes e vacinas. Algumas diversificam e apostam até em um comércio que lembra pequenas conveniências, mantendo os medicamentos, claro, como o foco. Em Caxias do Sul, onde 193 CNPJs do ramo estão ativos, conforme a Receita Federal, este movimento não é diferente, o que consequentemente transforma o comportamento do consumidor.