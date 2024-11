O preço da cesta básica em Caxias do Sul registrou queda em setembro. Os valores divulgados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da Universidade de Caxias do Sul (UCS) mostram que itens como mamão, batata inglesa, maçã nacional, ovos de granja e pão caseiro tiveram as maiores baixas do mês. O custo total da cesta em setembro foi de R$ 1.480,81, o que representa uma queda de 0,26% em relação a agosto, quando custava R$ 1.484,72.