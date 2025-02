Em evento, prefeito de Caxias do Sul anuncia "rua" coberta na Praça das Feiras

A intenção, segundo o prefeito, é começar a obra ainda neste ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Durante a inauguração do espaço cultural do restaurante Radisi comemorativo aos 150 anos da imigração italiana no RS, na noite desta quinta-feira (13), o prefeito Adilo Didomenico anunciou uma cobertura na Praça das Feiras. A intenção é criar uma "rua" coberta para a realização de eventos, independente das condições climáticas.

Já há uma emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa destinada para a obra, no valor de R$ 1,2 milhão. O prefeito também solicitou ao deputado Danrlei outra emenda para o projeto que prevê a cobertura de parte do local — a metragem da estrutura irá depender do valor total obtido. A intenção, segundo o prefeito, é começar a obra ainda neste ano.