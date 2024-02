Um deslizamento de terra bloqueia parcialmente o fluxo de veículos no sentido Capital-Serra gaúcha no km 38 da RS-122, em São Vendelino. A informação foi confirmada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) e pela Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha no começo da tarde de sábado (20). O bloqueio é registrado no km 38.