Os funcionários do comércio de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Nova Pádua e São Marcos, que integram a base territorial do Sindilojas Caxias, devem trabalhar em nove feriados de 2024. A definição é validada pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2023-2025. Para abrir a loja, o empresário terá que solicitar autorização junto ao Sindilojas e deverá conceder benefícios financeiros ou folgas antecipadas. Os feriados que não podem contar com mão de obra de funcionários serão o Dia do Trabalhador, em maio, o Natal e Ano-Novo.