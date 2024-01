Quem faz questão da uva na dieta diária vai precisar preparar o bolso. Algumas semanas após o início da colheita junto aos parreirais da região, os consumidores já encontram a fruta mais cara nas gôndolas dos supermercados, na comparação com anos anteriores. E a percepção dos clientes bate com o que os agricultores alertam. O produto, em menor quantidade na Serra gaúcha nesta safra, já enfrenta um aumento de até 50%.



Os pavilhões da Ceasa Serra, Caxias do Sul, que em anos regulares borbulham de fornecedores com uva em abundância no mês de janeiro, desta vez têm recebido uva principalmente de viticultores que investiram em proteção para as videiras, e conseguiram colher uma fruta de melhor qualidade. O gerente operacional da unidade, Alceu Thomé, confirma que será uma temporada atípica, e com preços elevados.