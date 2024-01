Uma parceria entre o Sindilojas Caxias e a Comissão Comunitária da Festa da Uva promete impulsionar a divulgação do evento em duas datas. O Arrastão no Comércio está marcado para ocorrer nos dias 2 e 20 de fevereiro. A ação será realizada das 15h às 18h, com saída na sede da entidade e passando pela Rua Sinimbu e pela Avenida Júlio de Castilhos.