Uma ação especial realizada pela Vigilância Ambiental em Saúde de Caxias do Sul pretende reduzir o impacto de mosquitos borrachudos no interior do município. As equipes vinculadas à Secretaria da Saúde (SMS) irão reforçar a aplicação de larvicida biológico (BTI) em arroios e riachos para diminuir a reprodução do inseto. O trabalho será realizado ao longo da próxima semana, entre segunda-feira (22) e sábado (27), em seis regiões da cidade.