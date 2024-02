Com o lance de R$ 14 mil, amigos de Pinto Bandeira venceram nesta sexta-feira (19) o leilão para definir que uma picape Willys 1964 será o primeiro veículo que fará a travessia da ponte de Nova Roma do Sul, que liga a cidade a Farroupilha. A estrutura de metal será inaugurada às 9h deste sábado (20) e a passagem do carro pela ponte está prevista para ocorrer a partir das 17h.