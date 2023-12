O último domingo (17) da primavera foi marcado por um forte calor em Caxias do Sul. Na Praça Dante Alighieri, o termômetro chegou a marcar 35ºC no início da tarde, enquanto que na região da Casa de Pedra pedestres viram chegar a 40ºC, por volta das 16h. Conforme a Climatempo, com base em estações meteorológicas, a máxima no município foi de 34ºC - nos relógios digitais, a marcação tem interferência do forte calor no aparelho, não representando precisamente a temperatura do ar. No Centro e em espaços como o Parque dos Macaquinhos, os caxienses procuravam se refrescar, seja com sorvete, açaí ou bebida gelada, e sombra.