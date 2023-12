A menos de um mês da abertura da temporada de verão, a movimentação na Rota do Sol passa a se intensificar nos próximos dias entre a Serra e o Litoral Norte. GZH percorreu a rodovia na terça-feira (28) para verificar em que condições os veranistas vão encontrar o caminho. O trajeto percorrido foi do entroncamento de Caxias até o viaduto da BR-101, no município de Terra de Areia. Os trechos mais problemáticos ficam entre o viaduto da BR-116 para Fazenda Souza e do distrito caxiense até Lajeado Grande, em São Francisco de Paula.