Considerada pela pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) a melhor rodovia do Rio Grande do Sul, a BR-101 tem boa trafegabilidade no trecho que se inicia em Torres e segue até Osório, com 87,9 quilômetros de extensão. No entanto, diferentemente de anos anteriores, os motoristas encontram buracos e ranhuras na pista.