Assembleia Legislativa de São Paulo aprova proibição do uso de celulares em escolas

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta terça-feira (12), o projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas paulistas. O impedimento vale também para os intervalos e leva em conta as pesquisas dos últimos anos sobre prejuízo das telas para crianças e adolescentes.



O Estado é o primeiro no País a ter uma legislação atual nesse sentido. A expectativa é de que a medida seja sancionada em breve pelo governador Tarcísio de Freitas, já que ela foi costurada entre governo e oposição. A votação foi simbólica justamente por esse consenso no assunto. A proibição deve começar a valer já no ano que vem.



O projeto, de autoria da deputada Marina Helou (Rede), torna proibido o uso dos aparelhos em toda a educação básica, para todas as idades. Os celulares não poderão ser usados no período de permanência dos alunos na escola, incluindo intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares.