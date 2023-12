Com trâmites em andamento há pelo menos um ano, o projeto para ampliar em 300 metros a Rua Marechal Floriano, no bairro Pio X, aguarda o término do processo de desapropriação de imóveis para seguir adiante. Desde que houve a decisão de tirar o projeto do papel, proprietários e representantes da prefeitura conversam em busca de um acordo para abrir a nova alternativa de deslocamento na região.