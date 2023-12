A programação da 124ª Romaria Votiva de Nossa Senhora de Caravaggio foi divulgada pelo Santuário nesta terça-feira (19), com comemoração em conjunto com os 90 anos da Diocese de Caxias do Sul. O lema deste ano é "90 anos em comunhão, participação e missão". A comemoração ocorre, tradicionalmente, no dia 2 de fevereiro e homenageia os agricultores.