O tradicional espetáculo de descida do Papai Noel pela torre da Catedral de Pedra, em Canela, terá 78 exibições durante a temporada do 36° Sonho de Natal, que vai até 14 de janeiro. Intitulado "Nos Trilhos da Magia", o show é promovido pela iniciativa privada por meio da Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC). Com 12 minutos de duração, o espetáculo de som e luz conta com duas exibições diárias, às 20h e às 21h30min. O ponto ápice da atração é o rapel feito pelo Papai Noel e seus ajudantes do alto de 50 metros da torre da Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes.