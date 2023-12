A média prevista de 13,8 mil veículos que passarão pela Rota do Sol, sentido Serra ao Litoral Norte gaúcho está próxima de ser atingida. Até as 15h desta sexta-feira (29), véspera do feriadão de Ano-Novo, 10.440 já haviam passado pela rodovia rumo às praias. O balanço é do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).