A Fundação de Assistência Social (FAS) de Caxias do Sul abre neste sábado (23) as inscrições para concurso público. Há vagas para os cargos de agente administrativo, assistente social, contador, motorista, nutricionista, psicólogo, técnico em contabilidade e técnico em informática. O edital e as inscrições estarão disponíveis, até o dia 21 de janeiro de 2024, nos sites rhsconsult.com.br e fas.caxias.rs.gov.br, ou no saguão da sede administrativa da FAS, na Rua Os Dezoito do Forte, 423, em Lourdes.