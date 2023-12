A chegada do Natal e da virada do ano traz a possibilidade de férias coletivas e seletivas em empresas de Caxias do Sul. Nas duas maiores metalúrgicas do município, Marcopolo e Randoncorp, os funcionários entrarão em recesso no período. O mesmo deve ocorrer em outras empresas do setor, segundo o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs). Contudo, a entidade não realizou um levantamento formal para identificar o percentual de paralisações.