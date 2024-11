Com seu tradicional grito de guerra e as encenações emblemáticas recontando de muitas das formas a Revolução Farroupilha, o CTG Ronda Charrua tem deixado a sua marca no Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), que ocorre desde 1997, em Santa Cruz do Sul. Com coreografias reconhecidas pelo público, o grupo adulto sempre lotou o ginásio do Parque da Oktoberfest, gerando curiosidade e tornando-se um dos grupos favoritos do encontro.