Moradores da Serra são convidados a vivenciar uma experiência singular a partir desta sexta-feira (8). É quando abre a programação da segunda edição do Natal nos Vinhedos. Apresentações artísticas gratuitas, um cenário deslumbrante e a enogastronomia da região devem atrair o público para o circuito de seis apresentações, que encerra-se no dia 23. O evento ocorre sempre a partir das 19h, em uma estrutura no Km 21 da RS-444, no Vale dos Vinhedos.