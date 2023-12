O clima natalino toma conta do comércio caxiense e instiga o consumidor a antecipar as compras para a ceia de Natal. Essa é uma das estratégias adotada pelos clientes que buscam economizar. Em Caxias do Sul, há lojas que já anunciam ofertas e outras devem fazer o mesmo a partir de agora na medida em que o Natal vai se aproximando. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios (Sindigêneros) de Caxias do Sul, Volnei Basso, aponta que, entre as vantagens de antecipar as compras, estão a possibilidade de garantir descontos e de retirar as encomendas com antecedência: