A solidariedade será o tema do segundo encontro de Natal de cães da raça golden retriever em Caxias do Sul. A ação é promovida por um grupo de amigos, que estará reunido neste domingo (10), a partir das 16h, no espaço pet do Shopping Villagio. O objetivo será arrecadar ração e tampinhas plásticas que serão destinadas a instituições que trabalham com a causa animal.