Uma ação especial movimentou a manhã desta segunda-feira (18) no Hospital Geral, em Caxias do Sul. Por volta das 9h30min, dois voluntários vestidos de Homem Aranha e Mulher Maravilha desceram de rapel pela parede externa do prédio. O trajeto foi do telhado, no sexto andar, até o quarto pavimento, na Pediatria, onde são atendidas crianças e adolescentes de zero a 13 anos.