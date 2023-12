Os condutores que trafegam diariamente entre Caxias do Sul e Farroupilha têm percebido cenários distintos na manutenção das duas rodovias que compreendem esse trajeto. Na manhã desta quarta-feira (13), a reportagem do Pioneiro percorreu os cerca de 10 quilômetros que passam pelas RS-122 e RS-453, desde o posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), entre Farroupilha e Caxias, até o acesso à Rua Cremona, num dos acessos ao maior município da Serra.