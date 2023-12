Responsável por processos referentes a guarda de filhos, divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade, entre outros assuntos, a Vara de Família de Caxias do Sul tem o maior número de ações em tramitação em todo o Estado. Para se ter uma ideia, estão na 1ª e 2ª Varas mais de 11 mil demandas do município. Para agilizar os trâmites, Caxias contará a partir desta sexta-feira (15) com a 3ª Vara de Família e Sucessões.