Os vereadores de Gramado aprovaram por unanimidade o projeto de lei que prevê o Auxílio Monetário Emergencial (AME) de R$ 1.375 para os moradores afetados pela chuva de 17 de novembro. Protocolada em regime de urgência pela prefeitura, a proposta foi aprovada em três comissões do Legislativo e votada na noite desta segunda-feira (4). Agora, é necessária a sanção do prefeito Nestor Tissot (PP). Ela impacta mais de 150 famílias do município.