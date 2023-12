Foram premiados na tarde deste domingo (3) os estudantes autores dos concursos "Calendário Ecológico 2024" e "Curta-metragem Amigos de Patas". Ambos foram promovidos pela Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA) com o tema central "Repensando ações de responsabilidade do tutor e cuidados com o seu pet".