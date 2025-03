Prefeitura aguarda acerto entre Banrisul e SER Caxias para realocar recicladores da Rua Cristóforo Randon, em Caxias

As negociações para transferir recicladores da Rua Cristóforo Randon, em Caxias do Sul , para pavilhões a serem construídos em um terreno da Rua Dom João Scalabrini avançaram, segundo a secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas. De acordo com o chefe da pasta, Marcus Caberlon, a tratativa entre SER Caxias e Banrisul para a obtenção do terreno está finalizada e agora passa por comitês do banco para validação.

— A expectativa do banco é de que a aprovação ocorra até o fim de março. Quando o clube for dono dos terrenos, a prefeitura vai entrar no processo e negociar uma operação que envolva a construção e locação de pavilhões para a colocação dos recicladores. Temos todo o interesse do mundo, mas depende do fechamento da operação do Caxias com o Banrisul.