A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti vai inaugurar nesta sexta-feira (1º), às 8h, em Caxias do Sul, um novo ginásio recreativo. As obras tiveram início em junho de 2022, com investimento de R$ 825 mil, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Smed). A instituição fica no bairro Santa Fé e atende mais de 480 estudantes.