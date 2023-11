Após 10 anos da lei estadual que criou a Região Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG), sancionada em agosto de 2013, o bloco de 14 municípios da região ainda não possui todas as regras para funcionamento pleno. A região existe formalmente e conta com um escritório de governança ligado à Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). No entanto, ainda não há regulamentação que determine as regras a serem seguidas pelos municípios e em quais áreas eles podem trabalhar em conjunto. A ausência das diretrizes também impede o conjunto de cidades de acessar linhas de financiamento voltadas especificamente para as regiões metropolitanas.