O ginásio da Escola Estadual de Ensino Fundamental Abramo Eberle, em Caxias do Sul, foi palco da segunda edição do projeto "Consciência Negra: os desafios para vencer o racismo e o preconceito por meio da Educação Antirracista". O encontro ocorreu no sábado (2), reunindo alunos, pais e artistas para celebrar a diversidade e promover a conscientização.