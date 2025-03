Dorival pode trocar 'meia' seleção para duelo com a Argentina pelas Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior poderá trocar 'meia' seleção para o duelo, desta terça-feira, em Buenos Aires, diante da Argentina pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O técnico fez seis alterações no treino deste domingo ma escalação da equipe que venceu com dificuldades a Colômbia, por 2 a 1, em Brasília, na quinta-feira.

A seleção faz o último treino no campo do Estádio Mané Garrincha antes do duelo no Monumental de Nuñez na manhã desta segunda-feira. Depois viaja para Buenos Aires.