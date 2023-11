A rodoviária de Caxias do Sul busca parceiros para reativar o serviço de estacionamento, atualmente indisponível para quem frequenta o terminal. A empresa que administrava o espaço com 32 vagas encerrou as atividades durante a pandemia, com a consequente redução no número de passageiros do transporte intermunicipal. Desde então, houve reativação somente na última temporada de verão, mas que acabou não se sustentando.