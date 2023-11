Uma nova queda de barreira foi registrada na manhã desta quarta-feira (22) na RS-122 (Rota do Sol) em Caxias do Sul. O deslizamento de árvores, pedras e terra causa bloqueio parcial no km 74 da rodovia estadual no sentido a Farroupilha, próximo à ponte seca. Há uma retroescavadeira fazendo a limpeza do local.