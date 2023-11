O trecho bloqueado da RS-122 entre Farroupilha e São Vendelino não tem ainda previsão para ser liberado. De acordo com a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), o trabalho de limpeza que ocorre entre os kms 41 e 44 pode levar semanas até ser concluído. Após esta etapa, a rodovia ainda precisa passar por avaliação técnica. A via, a principal ligação entre Caxias do Sul e Porto Alegre, está bloqueada desde o último sábado (18) por quedas de barreiras.