A ponte de concreto, que liga as cidades de Cotiporã e Bento Gonçalves, está submersa por causa da enchente que atingiu a Serra desde a última sexta-feira (17). Neste domingo (19), as águas começam a baixar, mostrando na margem as imagens do estrago. Por causa do nível do Rio das Antas, o acesso entre as duas cidades está bloqueado e sem previsão de liberação.