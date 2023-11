Há mais de 40 anos, o dia para a aposentada Lorilda Pedroso, 80 anos, só começa após a leitura do Pioneiro. Logo cedo, ela olha atentamente as notícias na capa, na contracapa e parte para as atividades do dia. Após o almoço, se senta na mesa da cozinha e lê o jornal do fim para o início, como ela mesma conta.