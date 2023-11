O motociclista Douglas Almeida da Silva, 30 anos, morreu nesta terça-feira (7) em Caxias do Sul. Ele estava internado no Hospital Pompéia desde domingo (5), quando se envolveu em um acidente com uma Toyota SW4. A colisão foi registrada no início da noite, no cruzamento entre as ruas Pinheiro Machado e Alfredo Chaves, no Centro. Ele trabalhava para uma empresa de telentrega. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.