Um grupo com cerca de 15 moradores da Rua Prefeito Nelson Dinnebier, em Gramado, se organiza para investigar, por conta própria, os motivos que causaram as aberturas de fendas no solo do bairro Piratini. Eles devem assinar o contrato com a empresa que irá realizar a perícia particular nesta semana. Desde o dia 19, 23 residências do bairro estão interditadas devido a rachaduras e deslizamento de terras que surgiram após a tempestade que atingiu a cidade. Três veículos foram soterrados e tiveram perda total no dia 18.