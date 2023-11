Líderes de diferentes setores da economia da Serra se reuniram nesta segunda-feira (13) em Caxias do Sul, a convite do Grupo RBS, para a apresentação de pautas prioritárias para a região. O encontro faz parte do Conexão Serra, uma iniciativa institucional da RBS que reafirma o propósito da empresa em ser uma arena de temas importantes para o desenvolvimento do Estado.