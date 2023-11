Diretor de Estratégia e Transformação Digital da Marcopolo, João Paulo Ledur, assumiu recentemente, em outubro, a presidência do Instituto Hélice. Ele está há 20 anos na Marcopolo e tem passagem, inclusive pela unidade da África. No Hélice, está há dois anos. Entre os planos para o instituto, a abertura de uma sede no Pátio da Estação no próximos anos.