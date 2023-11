As feiras do agricultor e a ecológica, que ocorrem no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, terão suas atividades deslocadas no mês de novembro. Conforme a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), a mudança é em virtude de eventos que serão realizados na Praça das Feiras neste período.