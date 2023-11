A rede de proteção à pessoa idosa de Caxias do Sul será tema de um encontro nesta quinta-feira (9), no plenário da Câmara de Vereadores. O evento começa às 13h30min e é aberto ao público. A ação terá como um dos destaques a palestra do doutor em Educação, mestre em Psicologia e em Espiritualidade, filósofo e teólogo Jorge Trevisol, que falará a partir das 14h.