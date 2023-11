Oficinas, apresentações culturais e exposições são atrativos para gerar uma experiência imersiva durante a Feira do Jovem Aprendiz, que retorna à Serra depois de três anos. Na próxima segunda-feira (20) e terça-feira (21) a Universidade de Caxias do Sul (UCS) será palco para a terceira edição do evento, que é oferecido pelo Fórum de Aprendizagem Profissional da Serra Gaúcha.