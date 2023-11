Os moradores da zona norte de Caxias do Sul comemoram o anúncio de uma obra reivindicada há décadas pela comunidade: a construção de uma capela mortuária. O espaço atenderá a 30 bairros da região, sendo que o termo de adesão da obra foi assinado pelo prefeito Adiló Didomenico (PSDB), na quinta-feira (16), durante o encontro Fala, Caxias!, no Centro Comunitário, no bairro Belo Horizonte.