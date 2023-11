Inaugurado no dia 9 de outubro, o Centro Integrado de Operações (Ciop) fecha nesta quinta-feira o primeiro mês de funcionamento. O projeto ainda está na fase da instalação de câmeras de monitoramento e transição de serviços das forças de segurança de Caxias do Sul. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social (SMSPPS), responsável pelo gerenciamento do espaço, há 116 câmeras já em funcionamento no município. A intenção é que o sistema, quando completo, opere com 275 equipamentos. As imagens são controladas na central, localizada na Rua Marechal Floriano, no bairro Rio Branco, onde atualmente trabalham menos de 10 pessoas, entre agentes de fiscalização de trânsito, Guarda Municipal e Brigada Militar (BM).