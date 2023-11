A Associação Focinho Amigo de Nova Petrópolis realiza, neste final de semana, a 21ª edição do evento Bazar e Brechó para arrecadar recursos para a causa animal. Será na Sociedade Tiro ao Alvo, na Rua Duque de Caxias, 136: no sábado (11), das 9h às 17h; no domingo (12), das 9h às 15h.