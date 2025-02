Em duelo disputado até os minutos finais, Caxias Basquete perde para o Brasília

Jogo na capital federal foi equilibrado até os minutos finais Otávio Gatto / Divulgação

Em um confronto equilibrado e com alternâncias no placar, o Caxias Basquete acabou derrotado pelo Brasília, no Distrito Federal, por 83 a 77, na noite desta quarta-feira (12). O duelo na Arena BRB Nilson Nelson foi definido apenas nos minutos finais.

Foi a 17ª derrota do Caxias em 24 partidas. A equipe continua na 16ª colocação e só volta a atuar no mês que vem. O próximo jogo será contra o Flamengo, em 5 de março, às 19h30min, no Ginásio do Sesi.

No primeiro período, os donos da casa, que ocupam a terceira colocação no NBB, saíram na frente, mas não conseguiram abrir vantagem. No fim, 21 a 20. O segundo quarto teve o Brasília mais eficiente, com destaque para a dupla Gemadinha e Anderson Rodrigues. No intervalo, a vitória dos donos da casa por 41 a 34.

Na volta dos vestiários, o Caxias foi melhor. Comandado por Betinho e Shamell, o time fez uma parcial quase perfeita, com 21 a 12, e saindo na frente para o último período: 55 a 53.

Nos 10 minutos finais, a precisão do Brasília nos chutes de três pontos, combinada com alguns lances polêmicos da arbitragem, que geraram faltas técnicas contra o Caxias, fizeram o time da casa voltar a ter a vantagem. No fim, a equipe gaúcha ainda descontou a vantagem para três pontos, com menos de dois minutos de jogo, mas não foi o suficiente.

Betinho, com 23 pontos e 10 rebotes, anotou um duplo-duplo e foi o destaque caxiense. Shamell contribuiu com 21 pontos e Vini Chagas fez 10 pontos e agarrou nove rebotes.